Pescara,C.so Vittorio riapre lunedì sera

(ANSA) - PESCARA, 25 MAR - Sono terminati a Pescara i due scavi effettuati dall'Aca in corso Vittorio Emanuele "per il ripristino di importanti perdite sulla condotta che corre sotto l'arteria", il Comune annuncia quindi che è stata emessa un'ordinanza che sposta a lunedì 26 alle ore 21 la riapertura del Corso, "anziché alle ore 8 come previsto, nella speranza che le condizioni meteo consentano la stabilizzazione".

Il manto stradale, spiega una nota del Comune, "è stato ripristinato con il cemento e lunedì, una volta asciugato, verrà verniciato perché il tratto della carreggiata interessato possa uniformarsi al resto. Il massetto di calcestruzzo è spesso 30 cm e ha bisogno di asciugarsi bene, anche in previsione del peso che dovrà sopportare con il passaggio di autobus e vetture e le temperature basse di questi giorni non lo hanno consentito".

Corso Vittorio Emanuele "riaprirà a senso unico sud-nord; per la riapertura a doppio senso si prevede mercoledì o giovedì, appena posizionata la nuova segnaletica verticale".