Di Stefano, corsa a Regione? Sì se soluzione per ripartenza

(ANSA) - PESCARA, 24 MAR - "Corsa alla Regione? Ho già detto in mille modi che potrebbe essere se il territorio e non solo i partiti, possa ritenere che possa essere per il centrodestra un valore e una soluzione e una possibilità per far partire un processo di ricostruzione dell'Abruzzo che D'Alfonso ha distrutto, come indicano i valori e parametri socioeconomici".

Lo ha detto l'ex deputato di Forza Italia, Fabrizio Di Stefano, a margine dell'incontro 'L'Altro Abruzzo: riflessioni e scenari'. "Occorre dare una speranza all'Abruzzo che oggi sta male - ha spiegato - e costruire un progetto di rilancio che dia speranza agli abruzzesi e ai giovani, e far capire loro che si può vivere in Abruzzo a patto che ci sia l'unica condizione necessaria, il lavoro".

"Io sono un uomo di centrodestra - ha aggiunto - e che non cambia casacca per una mancata candidatura. Cambierò casacca nel caso in cui principi valori, progetti mi inducano altrove. La situazione è in evoluzione è vero. Credo come dice il presidente della Regione Liguria che si torni a pensare un partito unico di centrodestra". (ANSA).