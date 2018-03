Consegnato a Santamaita premio carriera

(ANSA) - PESCARA, 24 MAR - Si è tenuta nella Sala del refettorio della biblioteca della Camera dei Deputati la cerimonia di conferimento del premio alla carriera al professor Saverio Santamaita, già docente ordinario di Storia della pedagogia all'università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara. La Società italiana di Pedagogia (Siped) gli ha attribuito il riconoscimento "per la rilevanza delle sue ricerche e pubblicazioni, per l'insieme delle attività didattiche svolte in quasi quarant'anni di servizio e per gli incarichi ricoperti".

Santamaita - che ha dedicato il premio ai suoi figli - ha insegnato nell'ateneo metropolitano dal 1975, ricoprendo anche gli incarichi di membro del CdA, del Nucleo di valutazione, direttore dell'Istituto di Pedagogia e Psicologia, direttore del diploma universitario in Servizi sociali, direttore della Ssis - Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario 'Raffaele Laporta'. Ha al suo attivo 65 tra articoli, saggi e pubblicazioni, e 15 libri. È fuori ruolo dal 1 novembre 2017.