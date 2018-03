Sit-in alunni 'De Cecco' per succursale

(ANSA) - PESCARA, 23 MAR - Questa mattina gli studenti dell'Ippsar 'De Cecco' si sono mobilitati con un sit-in per denunciare le "gravi condizioni strutturali della scuola e l'assenza ingiustificata delle istituzioni che nulla hanno fatto per porre rimedio immediato a problematiche ormai note a tutti da anni". "Sono ormai giorni che gli studenti cercano risposte - afferma in una nota Giacomo Di Michele del Blocco Studentesco e rappresentante d'Istituto del 'De Cecco' - Le condizioni dell'edificio di via Italica in cui quotidianamente passiamo ore ed ore della nostra vita sono vergognose: muri crepati, aule senza porte, perdite costanti dalle tubature che si riversano nelle aule. Questo è quello che siamo costretti a vivere quotidianamente. Abbiamo più volte sollecitato la Provincia e le istituzioni in passato, ma ci sono stati rivolti solo proclami e parole vuote: non dimentichiamo ciò che accadde qui due anni fa quando un pezzo di solaio cadde in testa a un nostro studente causando un polverone mediatico nazionale".