Premi:26/o 'Ferrante' all'ottico Brigida

(ANSA) - PESCARA, 22 MAR - Il Comitato Premio Ferrante, d'intesa con il Coordinamento nazionale dell'Albo degli Ottici Optometristi, ha assegnato il 'Premio nazionale di Optometria Francesco Ferrante' a Domenico Brigida, ottico optometrista che opera a Monopoli (Bari). Nella motivazione si specifica come il premio sia stato attribuito, tra l'altro, "per l'impegno profuso nell'attività didattica come insegnante presso l'Istituto Superiore di Optometria di Bari e di docente a contratto di Tecniche fisiche per l'Optometria presso l'Università del Salento-Lecce-Facoltà DI Scienze MM.FF.NN.- Corso di Laurea in Ottica e Optometria". Il premio, alla 26/a edizione, istituito in memoria dell'ottico optometrista pescarese prematuramente scomparso nel 1986, sarà consegnato domenica 25 marzo a Perugia, in occasione della Serata Insieme organizzata dall'Albo degli Ottici Optometristi presso la Scuola di Lingue Estere dell'Esercito nel Complesso di Santa Giuliana, nell'ambito del 44/o Congresso Nazionale dell'Albo degli Ottici Optometristi.