Demanio: 10 immobili al Comune di Scafa

(ANSA) - SCAFA (PESCARA), 21 MAR - Sono 10 i beni dello Stato passati a titolo gratuito dall'Agenzia del Demanio al Comune di Scafa con lo strumento del federalismo demaniale. Circa 114.000 metri quadrati tra immobili e terreni, un valore di oltre 1,5 milioni che l'amministrazione comunale potrà trasformare in opportunità di crescita e sviluppo per il territorio. Lo rende noto la stessa Agenzia del Demanio. Tra i beni, il parco di Villa Bianca, una pista ciclabile di 51.371 metri quadrati che segue il percorso di un ex tracciato ferroviario e alcuni spazi della fabbrica ex Sama (Società Abruzzese Miniere Asfaltiche) più vicini al centro, oltre 5.000 metri quadrati non interessati dal percorso di riconversione del sito produttivo. "Queste strutture - spiega il Demanio - potrebbero ospitare nuove attività di tipo culturale, come un museo delle arti industriali e artigianali per custodire la memoria storica del contesto locale, altri beni saranno coinvolti nella valorizzazione in chiave turistico ricettiva delle Miniere della Majella".