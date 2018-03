Omicidio Pescara:mamma Neri,convertitevi,andate su retta via

(ANSA) - PESCARA, 17 MAR - "È ufficiale, Ale è un angelo. I suoi amici hanno addosso una maglia in cui c'è scritto che 'ci vuole un secondo per ricordarti e una vita per dimenticarti'.

Non ti dimenticheremo mai. Ale non è morto invano. Vi prego, vi scongiuro, non frequentate ambienti che non dovete. Se lui è ora in cielo vi proteggerà. Andate sulla retta via. Dovete convertirvi, avete famiglia, figli". È l'appello, agli amici del figlio, lanciato da Laura Lamaletto, mamma di Alessandro Neri, il 29enne ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì 8 marzo in un canale alla periferia di Pescara. La donna ha preso la parola al termine della messa per il figlio, visibilmente provata e commossa. Rivolgendosi alle centinaia di persone intervenute ha esordito dicendo "Oddio quanti siete". (ANSA).