In centinaia a messa per Neri a Spoltore

(ANSA) - PESCARA, 17 MAR - Centinaia di persone stanno partecipando alla messa per Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì 8 marzo in un canale alla periferia di Pescara. La cerimonia, nella chiesa di San Camillo De Lellis a Villa Raspa di Spoltore, si è aperta con uno struggente brano del 'The Precious Gospel Singers', coro di Pescara che ha preso parte al rito per volontà dei genitori del giovane. Non si tratta di veri e propri funerali, in quanto non è presente il feretro. In chiesa, davanti all'altare, una grande foto del 29enne. Gli amici di Alessandro indossano delle t-shirt con la foto del giovane e la scritta "un secondo per ricordarti una vita per dimenticarti". Presente anche la comunità venezuelana, con la bandiera tricolore blu, gialla e rossa. In tanti, prima dell'inizio della messa, hanno mostrato il proprio dolore ed il proprio affetto, abbracciando la mamma, il papà e i fratelli di Alessandro.