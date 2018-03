Cori Abruzzo fanno rete con associazione

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 17 MAR - Il mondo corale abruzzese si rinnova facendo rete. Lo fa attraverso la nuova Associazione Regionale "Cori d'Abruzzo - Chorus Inside", costola della Federazione Cori d'Italia Chorus Inside, con un sito (coridabruzzo.it), uno statuto in linea con le più recenti leggi europee ed un comitato artistico. La presentazione questo pomeriggio a Montesilvano in una conferenza stampa aperta al pubblico al Grand Hotel Adriatico. "Registrata il 31 gennaio scorso - spiega il Maestro Pasquale Veleno, musicista, direttore d'orchestra, presidente dell'Associazione - 'Cori d'Abruzzo - Chorus Inside' nasce come associazione di promozione sociale del terzo settore per rispondere alle esigenze emerse da un'analisi dei cori abruzzesi: migliorare insieme crescita artistica e formazione, oltre a dare luogo a manifestazioni coordinate, con sviluppo e promozione socio-culturale". Tremila i coristi fino registrati, 75 le corali, alla nuova associazione che conta sezione Ana, Gospel, Polifonica, Religiosa e Fokloristica, "ma - avverte il Maestro Veleno - quello della coralità è un sottobosco poco conosciuto: le corali censite in regione sono un centinaio ma ne esistono molte che lavorano quotidianamente pur essendo poche conosciute con un preciso ruolo non solo artistico, ma anche umano, e di aggregazione". "L'Associazione 'Cori d'Abruzzo' ha già inserito nel suo programma annuale ben sette Masterclass di direzione corale condotte dai più importanti docenti italiani della materia - aggiunge Davide Recchia presidente della Federazione nazionale Cori Italiani -. I cori abruzzesi non si conoscono tra loro, non interagiscono e non hanno mai unito le loro importanti peculiarità territoriali nelle attività corali e, quindi, l'essere associazione, fare una rete regionale è di sicuro la novità più importante dell'iniziativa 'Cori d'Abruzzo Chorus Inside'".