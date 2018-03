Riprese a Pescara per film Guido Chiesa

(ANSA) - PESCARA, 16 MAR - Pescara torna a essere set cinematografico: da ieri si girano in città scene del film 'No kids' del regista Guido Chiesa, prodotto da Colorado Film Production, una storia d'amore con protagonisti Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi. Riprese sul lungomare, nella riserva dannunziana, in centro, in paesi della provincia e a Francavilla al Mare (Chieti). "Abbiamo concesso il patrocinio gratuito alle riprese di questo film - dice il sindaco di Pescara Alessandrini - perché il cinema, oltre ad avere una indubbia valenza culturale, è occasione straordinaria di promozione della città e dell'intera regione. Pescara ha già ospitato altre riprese nell'ultimo anno, film e anche spot con volti e nomi molto popolari del cinema e dello spettacolo italiano. Abbiamo ricevuto altre richieste in tal senso che intendiamo accettare perché ci sembra una sinergia efficace quella che si sta creando con sempre più case di produzione, tanto da indurre la Regione a istituire la Film Commission Abruzzo lo scorso autunno".