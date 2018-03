Parcometri Lanciano senza bancomat

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 16 MAR - Niente possibilità di pagamenti elettronici con carta di credito e bancomat nelle aree di sosta di Lanciano e l'associazione commercianti Ascom Abruzzo ha chiesto al comune di mettere a norma i parcometri. La sollecitazione è giunta dal presidente Angelo Allegrino e dal legale Quirino Ciccocioppo. "La Legge di stabilità 2016 - dice Allegrino - per incentivare il pagamento della sosta prevede che i dispositivi di controllo della durata della sosta siano predisposti obbligatoriamente per l'accettazione di pagamenti elettronici con carta di credito e bancomat". "Non si può far finta - aggiunge Allegrino - che le leggi non esistano. Il Comune avrebbe dovuto modificare i parcometri già da un pezzo, invece non è intervenuto, per agevolare i cittadini che non sarebbero più costretti a vagare nei vari negozi in cerca di monetine da infilare nei parcometri, che spesso non funzionano".