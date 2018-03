Uova Pasqua Rotary, 'spezza la violenza'

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 15 MAR - "A Pasqua spezza la violenza. Sarà una bella sorpresa": il Rotary di Lanciano formula un invito e anticipa una promessa su un cartoncino attaccato alle uova di cioccolato realizzate dal Club per raccogliere fondi da destinare allo Sportello di assistenza a minori e donne vittime di maltrattamenti che presto aprirà nell'ospedale di Lanciano. Acquistando un uovo si contribuisce all'attivazione di un servizio che facilita la richiesta di aiuto da parte di vittime di violenza che fanno ricorso a cure mediche, come accade in molti casi. L'idea del Rotary è offrire la possibilità di un contatto diretto e immediato con operatrici qualificate che sanno accogliere e gestire i casi con la necessaria competenza, lavorando in rete con il Centro antiviolenza e i servizi sociali di Comune e territorio. Le uova, realizzate con cioccolato di prima qualità al latte e fondente da Pannamore, saranno in vendita a 10 euro sabato 17 marzo nel Centro Commerciale Lanciano in località Gaeta.