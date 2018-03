Pescara,lavori Tiburtina e viale Pindaro

(ANSA) - PESCARA, 15 MAR - Alcune modifiche alla viabilità oggi a Pescara per lavori. Sulla via Tiburtina, davanti alla concessionaria Skoda, senso unico alternato. "L'asfalto si è leggermente deteriorato per un cedimento - si legge in una nota del Comune - l'Aca interviene per ripristinare la sicurezza".

Dalle 13 alle 18 viale Pindaro sarà percorribile a senso unico dalla Caserma de Vigili del Fuoco verso il mare per la realizzazione di tre attraversamenti rialzati. Il tratto interessato va dal Comando dei Vigili del fuoco alla rotatoria con viale Marconi. Dalle 18 la strada riaprirà a doppio senso.