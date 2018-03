Matera per l'Aquila con una mostra

(ANSA) - MATERA, 15 MAR - La bolla della perdonanza di papa Celestino V e una collezione di reliquie della città "L'Aquila": sono alcune delle attrazioni della mostra "La via della Croce - Matera per l'Aquila" in programma dal 23 marzo al 15 aprile negli ambienti dell'ex ospedale San Rocco della Capitale europea della Cultura per il 2019.

La mostra - organizzata dai Club Unesco delle due città e finanziato da privati - è stata illustrato nel corso di una conferenza stampa in video conferenza alla quale hanno partecipato i sindaci di Matera, Raffaello De Ruggieri, dell'Aquila, Pierluigi Bondi e i referenti dei Club Unesco della Città dei Sassi, Stefania De Toma, e di quella abruzzese Andrea Tatafiore.