Martinsicuro, taglio indennità del 10%

(ANSA) - MARTINSICURO (TERAMO), 15 MAR - Come annunciato in campagna elettorale, l'amministrazione comunale di Martinsicuro (Teramo), ha tagliato del 10 per cento le indennità di sindaco, giunta e presidente del consiglio, con le relative somme recuperate che saranno destinate alla creazione di un fondo di bilancio da destinare alla sicurezza. Fondo le cui priorità saranno individuate annualmente in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Grazie a questa riduzione - attuata con delibera di Giunta - che partirà dal prossimo mese, per l'anno 2018, secondo il Comune, finiranno in questo fondo circa 9 mila euro mentre dal 2019 la cifra a disposizione sarà di circa 12 mila euro. Nella stessa delibera si è provveduto al parziale adeguamento delle spettanze previste per il presidente del consiglio comunale come da legge vigente.