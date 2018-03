Riconoscimento per giovane ricercatrice

(ANSA) - L'AQUILA, 14 MAR - Importante riconoscimento per la giovane ricercatrice aquilana Sara Bernardi, a cui venerdì 16 marzo (alle 17:30 a Roma, nella Casa dell'Aviatore - viale dell'Università) verrà conferito il premio "Donna verso il futuro" dallo Zonta Club Roma 1 che ha sviluppato questa iniziativa per valorizzare le giovani donne che si sono distinte nelle loro attività professionali. In occasione dei 35 anni dalla fondazione del Club verrà consegnato questo premio per la ricerca intitolata "Impronte labiali: studio in vivo tramite cheiloscopia per la valutazione della variabilità di genere" effettuata dalla dottoressa Bernardi, medico odontoiatra, con alle spalle, nonostante la giovane età, un dottorato europeo di ricerca e un master in odontologia forense. La stessa, inoltre, è socia giovane della fondazione Marisa Bellisario. Lo scopo dell'articolato studio è stato quello di caratterizzare la differenza e variabilità di genere di una popolazione caucasica osservando e comparando i solchi presenti sulle labbra.