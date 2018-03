Elezioni: D'Alfonso, no passo laterale

(ANSA) - PESCARA, 14 MAR - Di fronte al risultato delle elezioni la "soluzione non è di sicuro il passo laterale ma aumentare il lavoro e fare in modo che aumenti la cultura del governo e ritrovare anche una struttura valoriale".

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso a margine di una conferenza stampa sui fondi antidissesto idrogeologico rispondendo ai cronisti sulla lettera di due assessori della sua giunta, Andrea Gerosolimo e Donato Di Matteo, che hanno rimesso il loro mandato e hanno parlato di una perdita di 180 mila consensi nell'ambito del centrosinistra in Abruzzo. "Non ho letto la 'pergamena' - ha detto D'Alfonso - ma io mi aspetto di leggere una lettera che parli di immissione in ruolo e sono convinto che ci sia scritto". "Davanti ad un riordino dello schieramento politico con il rischio che tra Salvini e Cinque Stelle ci sia un ridisegno totale dello spazio politico italiano - ha aggiunto D'Alfonso - non saranno le pergamene ad avere valore".