Opere d'arte recuperate,sindaco Biondi ringrazia carabinieri

(ANSA) - L'AQUILA, 13 MAR - "A nome dell'Amministrazione mi congratulo con l'Arma dei Carabinieri per l'importante ritrovamento di pale d'altare e tele trafugate dopo il sisma del 2009 e che erano finite nelle abitazioni di esponenti della malavita organizzata". Lo dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. "Sarebbe bello se nella città che si appresta ad ospitare il Nucleo di tutela del patrimonio culturale - aggiunge il primo cittadino - vi potessero far ritorno anche le opere d'arte recuperate, affinché tutti possano godere di bellezze che erano state depredate da questa terra e tributare un doveroso omaggio a quanti hanno operato per riportarle a casa". (ANSA).