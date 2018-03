41/o Gran Premio Giovanissimi Roccaraso

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 12 MAR - "Oltre 1.600 atleti iscritti alle gare, 200 tra allenatori e tecnici impegnati, tre giorni di eventi e manifestazioni, tutte le strutture alberghiere già al completo con un indotto economico rilevantissimo e una risonanza mediatica che permetterà di promuovere il territorio in tutta Italia". Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, presenta così la 41/a edizione delle finali nazionali del Gran Premio Giovanissimi che si terranno a Roccaraso dal 23 al 25 marzo. Si tratta della più importante e partecipata manifestazione italiana di sci alpino riservata ai bambini dai 9 ai 12 anni organizzata dall'Associazione maestri di sci italiani (Amsi). "Per noi si tratta di una vetrina - ha spiegato Di Donato - è la possibilità di far vedere a migliaia di famiglie che raggiungeranno Roccaraso i pezzi pregiati del nostro comprensorio sciistico.

Vogliamo che tutti si rendano conto della nostra capacità di organizzare grandi eventi".