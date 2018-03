L'Aquila, sportello ascolto psicologico

(ANSA) - L'AQUILA, 11 MAR - Nasce nel centro sociale CaseMatte, nel parco di Collemaggio all'Aquila, "Ti Ascolto", sportello di ascolto psicologico e accoglienza che offre gratuitamente un servizio di breve durata, da uno a cinque incontri. Lo annuncia il Comitato 3 e 32, nato dopo il terremoto del 6 aprile 2009.

L'appuntamento si può fissare sulla pagina Facebook "Ti Ascolto - CaseMatte" oppure scrivendo a tiascoltocasematte@gmail.com, o personalmente nel giorno di apertura dello sportello, il martedì dal 13 marzo (ore 15-19). Il servizio è assicurato da due giovani psicologi, Rita Petrolini e Osvaldo Tunno Piscitani, che intendono "mettere a disposizione le proprie competenze per un servizio sociale rivolto alle fasce deboli della comunità.

L'Aquila è cambiata, a causa del terremoto e non solo, e ci troviamo di fronte a un territorio disgregato, un tessuto che soffre di diseguaglianze economiche e sociali laceranti, aggravate dalla mancanza di politiche per il benessere di comunità, e con tagli dei servizi sociali basilari".