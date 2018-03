Presidi periferici, ecco la telemedicina

(ANSA) - CHIETI, 8 MAR - Gli ospedali di comunità di Guardiagrele e Casoli (Chieti) vanno in rete grazie al sistema di telemedicina "InTouch Health", una sorta di "robottini" che diventano occhi e orecchie dei medici specialisti degli ospedali di Chieti e Lanciano i quali possono visitare a distanza i pazienti ricoverati nei due presidi periferici e fornire un teleconsulto specialistico. Ciò riduce drasticamente il tempo di intervento (fattore fondamentale in caso di ictus, infarti e grandi traumi), la necessità di trasferimenti in ambulanza ed evita di intasare i Pronto soccorso per situazioni da codice verde gestibili in remoto. E' in corso la fase di sperimentazione e formazione del personale, che coinvolge le unità operative di Vulnologia, Cardiologia, Cardiochirurgia, Neurologia, Pneumologia e Medicina. Il sistema, acquistato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti con 636.352 euro di fondi assegnati alla telemedicina dalla Regione Abruzzo, è certificato come dispositivo medico di classe IIA.