8 Marzo, assessore L'Aquila dona mimosa

(ANSA) - L'AQUILA, 8 MAR - Un ramoscello di mimosa a ciascuna dipendente comunale. E' il dono che l'assessore alle Pari opportunità del Comune dell'Aquila Monica Petrella ha fatto questa mattina per celebrare l'8 marzo. "È stata un'occasione per conoscere e ringraziare, una ad una, le dipendenti dell'ente - dichiara l'assessore - Recandomi nelle varie sedi comunali ho avuto modo di stringere la mano a tutte loro, ringraziandole per il lavoro che quotidianamente svolgono a servizio del Comune e dei cittadini, spesso conciliando, tra mille salti mortali, gli impegni professionali con quelli familiari. Mi è sembrato il modo migliore per onorare questa festa - conclude l'assessore - Un piccolo gesto con il quale, anche a nome del sindaco Pierluigi Biondi, l'amministrazione ha voluto far sentire il proprio abbraccio e la propria gratitudine alle donne che, ogni giorno, supportano la nostra azione con la loro professionalità e il loro sorriso".