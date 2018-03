(ANSA) - PESCARA, 7 MAR - Due atti, "unici e irripetibili", come li definiscono loro, fra improvvisazioni e ricordi a ruota libera: è lo spettacolo "Ddù Man Show" che vede in scena Martufello e 'Nduccio, insieme a Pescara, venerdì 9 marzo alle 21 al Teatro Madonna del Rosario in via Cavour. Martufello, che si esibisce al Salone Margherita da oltre quarant'anni, ha iniziato con la compagnia del Bagaglino accanto a Oreste Lionello, Pippo Franco, Leo Gullotta, Bombolo, Valeria Marini, Pamela Prati, diretti tutti da Pier Francesco Pingitore.

Con l'amico 'Nduccio, il vulcanico musicista, cantautore e cabarettista abruzzese, si esibirà a Pescara grazie all'iniziativa di Roberto Falone, responsabile del teatro Madonna del Rosario, nello spettacolo presentato da 'Non solo musica produzioni'.