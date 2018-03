Gasdotto, Mazzocca 'Domani al Tar Lazio'

(ANSA) - PESCARA, 7 MAR - "Domani consegneremo, presso il Tar del Lazio, i ricorsi contro la delibera del Consiglio dei ministri, che autorizza la realizzazione del metanodotto Snam a Sulmona (L'Aquila)". Così Mario Mazzocca, sottosegretario alla giunta regionale abruzzese con delega all'Ambiente, questa mattina in conferenza stampa a Pescara, alla presenza di legali, amministratori locali e esponenti delle associazioni.

"I ricorsi di Regione Abruzzo, Comune di Sulmona, Legambiente e Wwf - prosegue Mazzocca - saranno presentati in maniera coordinata, mentre i comitati cittadini agiranno parallelamente con un ricorso contro il decreto".

I ricorsi poggeranno su quattro pilastri, chiamando in causa da un lato vizi costituzionali e vizi procedurali, e dall'altro il principio precauzionale e il principio di smembramento dell'iter autorizzativo, attraverso il quale - a giudizio dei legali - sarebbero stati aggirati i procedimenti del Via.