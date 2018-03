Pittrice uccisa: gip Ancona, atti passano a Teramo

(ANSA) - ANCONA, 6 MAR - Passano a Teramo gli atti dell'inchiesta sulla morte della pittrice Renata Rapposelli. Il gip di Ancona che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare per il figlio e l'ex marito della donna Giuseppe e Simone Santoleri, arrestati dai carabinieri per concorso in omicidio e soppressione di cadavere, ha trasmesso gli atti al gip di Teramo per competenza territoriale. Rapposelli era scomparsa dopo una visita all'ex marito e al figlio a Giulianova (Teramo) e fu ritrovata morta a Tolentini (Macerata). (ANSA).