Frana sulla provinciale 42 a Montorio

(ANSA) - TERAMO, 6 MAR - Una frana di vaste proporzioni, con massi ciclopici, provocata dal maltempo di questi giorni, ha invaso questa mattina la provinciale 42, nel comune di Montorio (Teramo), fra Villa Vallucci e Santa Lucia. Da quanto comunicato dalla Provincia di Teramo non ci sono abitazioni isolate ed i tecnici della Provincia e quelli del Genio Civile regionale sono al lavoro per verificare lo stato dei luoghi e le azioni da intraprendere. In ogni caso bisognerà attendere che il movimento franoso, che arriva dal versante sovrastante la strada, si assesti.