A Chieti musei aperti di sera il giovedì

(ANSA) - CHIETI, 6 MAR - Il Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo di Villa Frigerj e il Museo Archeologico Nazionale 'La Civitella' di Chieti, facenti parte del Polo Museale dell'Abruzzo diretto da Lucia Arbace, rimarranno aperti fino alle 23, alternativamente ogni giovedì, a partire dall'8 marzo fino al 31 maggio, proponendo una serie di serate a tema per far conoscere meglio il loro prezioso patrimonio e per offrire spazio alle proposte di associazioni, realtà locali, scuole e singoli appassionati d'arte e di cultura. L'iniziativa delle aperture del giovedì sera è nata, sin dall'inizio, in sinergia con l'associazione 'Arterie-CityLife' che riunisce i locali del centro di Chieti, aperti fino a tardi, e con l'iniziativa del Comune che ha concordato con l'azienda di autoservizi urbani il prolungamento dell'orario notturno del bus 1, che collega il centro città a Chieti scalo, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, per consentire a tutti di poter frequentare il centro cittadino fino a tardi, durante i weekend.