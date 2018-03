++ Pittrice uccisa: auto ex marito ripresa a Tolentino ++

(ANSA) - ANCONA, 6 MAR - La Fiat Seicento dell'ex marito di Renata Rapposelli, Giuseppe Santoleri, con bagagliaio carico di cartoni e senza cappelliera posteriore, ripresa due volte - in una si vede la targa - il 12 ottobre in direzione Tolentino (Macerata) dov'è stato ritrovato il cadavere. E' un indizio chiave per l'arresto dell'uomo e del figlio Simone per l'omicidio della pittrice, scomparsa il 9 ottobre e, secondo gli inquirenti, uccisa in quella data.(ANSA).