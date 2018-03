Golene chiuse sul fiume Pescara

(ANSA) - PESCARA, 5 MAR - A causa del livello del fiume che in queste ore è aumentato, le golene nord e sud sono al momento chiuse al traffico come indicano i semafori che si accendono quando i livelli di guardia vengono superati. Il Lungomare dei poeti e gli altri accessi e percorsi golenali rimarranno impraticabili finché il fiume non rientrerà sotto i livelli di guardia. Si invita la cittadinanza ad evitare accessi e il percorso golenale, che saranno presidiati anche dalla Polizia Municipale e transennati.