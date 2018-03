Elezioni: Pettinari (M5S), per noi risultato storico

(ANSA) - PESCARA, 5 MAR - Grande soddisfazione in casa M5S per il risultato alle elezioni in Abruzzo. Il consigliere regionale Domenico Pettinari punta l'indice verso il presidente della Regione. "Il dato di queste elezioni è la grande sconfitta del presidente D'Alfonso che è stato bocciato sotto tutti i fronti. I cittadini hanno capito bene quello che ha fatto, con tagli nella sanità, nei trasporti e altro, e anche per questo hanno premiato il M5S, il nostro programma, l'onestà e i nostri valori. Per noi è un risultato storico importantissimo che ci rende fieri e orgogliosi e ci proietta verso il governo della Regione Abruzzo, perché presto si voterà nella nostra regione che siamo pronti a governare". "Il presidente D'Alfonso - ha aggiunto Pettinari - ha perso sotto tutti i fronti e un presidente di Regione che perde così clamorosamente non può far altro che fare cento passi indietro.

Si sarebbe già dovuto dimettere, ma a maggior ragione oggi".

(ANSA).