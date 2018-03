Florindi, ai seggi non all'ultimo minuto

(ANSA) - CITTA' SANT'ANGELO (PESCARA), 4 MAR - Comunicazione agli elettori attraverso Facebook da parte del sindaco di Città Sant'Angelo (Pescara), Gabriele Florindi, che invita i cittadini "a recarsi ai seggi in anticipo, rispetto alla chiusura degli stessi, poiché avranno diritto al voto coloro che, alle ore 23.00, si trovano all'interno del seggio elettorale". Infatti, rileva il sindaco, "a causa della nuova procedura di voto attuata per il controllo anti frode per le votazioni politiche in corso, stiamo registrando rallentamenti nelle operazioni di voto, che creano file nei seggi".