Elezioni:Abruzzo,affluenza 61,29% ore 19

(ANSA) - PESCARA, 4 MAR - Alle 19 il dato definitivo dell' affluenza alle urne in Abruzzo per le politiche 2018, Camera, nei 305 comuni, è stata del 61,29% (19,38% alle 12) superiore al valore nazionale del 58,42%.

In particolare, nei 104 comuni della provincia di Chieti, l' affluenza alle 19 è stata del 61,01% (alle 12 del 19,49); nei 108 comuni della provincia dell'Aquila del 60,86% (alle 12 del 18,58); nei 46 comuni della provincia di Pescara, alle 19, affluenza del 61,65% (19,86% alle 12); nei 47 comuni della provincia di Teramo il 61,70% (19,52 alle 12).

Nei capoluoghi di provincia, affluenza alle 19 del 61,08% a L'Aquila; del 61,30% a Pescara; del 62,48 a Chieti; del 63,15 a Teramo.