Elezioni, in Abruzzo sale affluenza

(ANSA) - PESCARA, 4 MAR - Cresce l'affluenza in Abruzzo: alle ore 12,00 era del 19,38%. Code e ritardi intanto anche nel pescarese per le operazioni di voto in quasi tutti i seggi: in alcune si tratta anche di decine di persone in attesa fuori dal seggio. Secondo le testimonianze la causa dei rallentamenti è dovuta alla registrazione del tagliando antifrode. Ovunque si registra un sensibile aumento dei votanti anche perchè si vota nella sola giornata di oggi: l'affluenza è iniziata ad aumentare subito dopo le otto.