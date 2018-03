Rissa tra italiani e spagnoli, 8 denunce

(ANSA) - TERAMO, 3 MAR - Ci sarebbero stati apprezzamenti pesanti da parte di un gruppo di teramani nei confronti di una studentessa spagnola all'origine della rissa scoppiata l'altra notte al 'James Joyce' a Coste Sant'Agostino di Teramo e che ha visto affrontarsi un nutrito gruppo di avventori italiani e spagnoli. Otto ragazzi, quattro teramani e quattro spagnoli, di età compresa tra 21 e 27 anni, sono stati denunciati per rissa aggravata. Quando gli agenti della squadra volante della questura di Teramo sono giunti sul posto, hanno notato alcuni ventenni, maschi e femmine, colpirsi a calci e pugni nel piazzale antistante il locale, nel fuggi fuggi generale degli altri giovani presenti. Per sedare la rissa sono intervenuti anche i carabinieri. L'episodio, aggiunto a precedenti casi di ubriachezza molesta che avevano interessato anche un minorenne, poi assistito in ospedale, ha fatto sì che il questore Enrico De Simone emanasse il provvedimento di chiusura del locale per una settimana.