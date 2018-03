Calcio: Cittadella-Pescara 2-0

(ANSA) - CITTADELLA (PADOVA), 3 MAR - La scalata continua: il Cittadella batte il Pescara 2-0 al Tombolato e conquista tre punti che valgono il terzo posto provvisorio. Partita in discesa per i padroni di casa, che controllano il gioco e passano in vantaggio al 20' con Iori su rigore. Nella ripresa il copione non cambia e il Cittadella raddoppia al 19' con Kouamè, che sfrutta un errore della difesa avversaria e fulmina Fiorillo dal limite dell'area. Il Pescara prova a reagire, ma al 33' Alfonso compie un miracolo su Falco e la partita si conclude senza altre azioni degne di nota.