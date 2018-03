Zeman, voto non è segreto,io mi schiero

(ANSA) - PESCARA, 2 MAR - "Io non seguo quello che dicono gli altri. Ripeto però il concetto e io penso che non c'è il voto segreto e uno si può schierare anche pubblicamente". E' la risposta di Zdenek Zeman alle polemiche sulla sua dichiarazione di voto per il Movimento Cinque Stelle.

Zeman era stato criticato dal centrodestra pescarese e a margine della conferenza stampa di questa mattina per la presentazione della gara Cittadella-Pescara, in programma domani, il tecnico del Pescara, sollecitato da alcuni giornalisti ha accennato brevemente alla sua partecipazione, mercoledì scorso, all'Aurum di Pescara, ad una tavola rotonda del M5S su sport e legalità, dove aveva ribadito le sue simpatie per i penta stellati.