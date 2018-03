Tua,ex questore Passamonti per sicurezza

(ANSA) - PESCARA, 2 MAR - E' il questore emerito di Pescara Paolo Passamonti il professionista ''scelto per avviare iniziative volte a garantire la tutela dell'incolumità dei viaggiatori e del personale T.U.A. e la riduzione del tasso di evasione dal pagamento del biglietto sui mezzi pubblici. Lo ha annunciato il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso questa mattina nella sede della Giunta regionale a Pescara, nel corso di un incontro con il presidente di T.U.A. Tullio Tonelli e lo stesso Passamonti'' recita una nota Tua.

"Abbiamo avvertito l'esigenza di farci aiutare da una figura - ha spiegato D'Alfonso - che ci aiutasse a garantire sicurezza sul trasporto pubblico locale a Pescara. Abbiamo subito pensato a Passamonti, che ha appena terminato la sua esperienza lavorativa in qualità di questore di Pescara e che ci è sembrato l'uomo più adatto per un ruolo nel quale occorre una expertise che non si può rintracciare tra le professionalità di Tua, un servitore dello Stato che avesse competenza in materia".