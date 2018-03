Con Suv bloccati in torrente, salvati

(ANSA) - MAFALDA (CAMPOBASSO), 2 MAR - Tentano di attraversare un torrente con un Suv Discovery ma rimangono bloccati nel corso d'acqua. Protagonisti della disavventura, accaduta intorno alle 21, quattro ragazzi della provincia di Chieti: tre di Vasto e uno di Fresagrandinara. Il gruppetto, a bordo del Land Rover, è rimasto bloccato in mezzo al torrente situato vicino al bivio per Mafalda, sulla Trignina, in territorio della provincia di Campobasso. Pensando al peggio, sono saliti sul tetto del mezzo chiedendo aiuto. A sentirlo alcuni passanti che hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Termoli (Campobasso). I pompieri arrivati in breve tempo sul posto, li hanno salvati prima che accadesse il peggio, visto anche le temperature rigide degli ultimi giorni.