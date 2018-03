VVf soccorrono tir tradito da navigatore

(ANSA) - ISERNIA, 1 MAR - 'Tradito' dal navigatore satellitare si immette in una strada sbagliata e si ritrova in una contrada di Isernia. È accaduto la notte scorsa all'autista di un tir diretto a Vasto (Chieti). A causa delle difficoltà per effettuare la manovra e tornare indietro, è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco. Vigili impegnati, sempre la scorsa notte, anche sulla statale 158 nel comune di Colli al Volturno (Isernia) a seguito di due incidenti stradali dovuti forse alla neve presente sull'asfalto. Anche in questo caso i mezzi coinvolti erano due tir. Lievi le ferite riportate dagli autisti.