Domani scuole aperte a L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 1 MAR - Domani attività didattica regolare nelle scuole di L'Aquila. Lo annuncia il sindaco del capoluogo abruzzese Pierluigi Biondi.

"La fase critica sembra ormai superata ed è giusto riconoscere i meriti sia di coloro che hanno operato sul campo, guidando ininterrottamente o quasi i mezzi spartineve e spargisale sui 3500 chilometri di strade comunali, sia di quanti hanno coordinato le operazioni dalla sala operativa negli uffici di via Nurzia. Anche i volontari di protezione civile, le ditte convenzionate e i semplici cittadini che ho visto con i miei occhi all'opera durante le mie ricognizioni hanno svolto un lavoro egregio. Quando una comunità è in grado di fare squadra le difficoltà si affrontano in maniera più agevole" conclude il primo cittadino.