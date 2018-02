Zeman con M5s, schierato perché ci credo

(ANSA) - PESCARA, 28 FEB - "Mi sono schierato perché ci credo": così Zdenek Zeman alla presentazione del programma sport del Movimento 5 Stelle oggi a Pescara. "Sono qui per sbaglio, dovrei essere lì con voi - ha scherzato il boemo rivolgendosi alla sala gremita che lo applaudiva a scena aperta -. Mi hanno tanto criticato ma pensavo che il voto non era segreto". A presentare Zeman Alessandro Di Battista che poco prima ha annunciato Domenico Fioravanti ministro dello Sport in caso di governo 5 Stelle. Di Battista ha poi raccontato come è nato l'incontro con Zeman. "Avevo mandato un messaggio e mi ha risposto con tre anni di ritardo. Ci siamo incontrati a Pescara, gli abbiamo presentato il programma dello sport e gli abbiamo chiesto una presenza a sostegno dei nostri punti". E poi con una battuta rivolgendosi alla sala dove l'audio non era al massimo: "Adesso che parla Zeman nessuno sarà autorizzato a dire 'voce' altrimenti gli facciamo fare i gradoni", in riferimento al timbro di voce dell'allenatore e al tipico allenamento adottato.