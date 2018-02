Abruzzo sotto il gelo, -29,9 in Marsica

(ANSA) - PESCARA, 28 FEB - L'Abruzzo resta nella morsa del gelo, con temperature nella media più rigide rispetto alla notte precedente: la più bassa registrata è di 29,9 gradi sotto lo zero a Marsia, località turistica del Comune di Tagliacozzo (L'Aquila); -29,3 su Campo Felice e -29,5 sull'Altopiano delle Cinquemiglia, mentre a Rocca di Mezzo (L'Aquila) sono stati raggiunti i 26,1 gradi sotto lo zero. I dati sono stati rilevati dalle 120 stazioni dell'associazione meteorologica di Caput Frigoris dell'Aquila. Freddo polare soprattutto in provincia dell'Aquila: -17,8 a Pescasseroli, -13,9 ad Avezzano, -14,6 a Castel del Monte, -16,6 a Luco dei Marsi, -15,3 a Navelli, -19,2 a Ovindoli, -18,7 a S.Stefano di Sessanio, -21,9 a Roccaraso, -17,9 a Campotosto. All'Aquila la temperatura è scesa ancora rispetto ieri registrando -18,3 gradi. Nelle città delle altre province le temperature registrate sono comunque rigide: -3,5 a Pescara, -5,6 a Chieti; nel teramano la temperatura più bassa è stata di 17,1 gradi sotto lo zero a Prati di Tivo.