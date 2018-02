A Pescara 4 giorni con Chocolate Days

(ANSA) - PESCARA, 28 FEB - Torna a Pescara, da domani 1 marzo a domenica 4, in Piazza della Rinascita, "Chocolate Days", prima tappa del tour nazionale "ChocoModica in tour" che nei prossimi mesi toccherà le principali città italiane. La kermesse, presentata in Comune, animerà per quattro giorni il centro cittadino pescarese, dalle 10 alle 22, e protagonista sarà l'antica e golosa tradizione custodita gelosamente dai maestri cioccolatieri di Modica. Il festival "Chocolate Days" è organizzato dal Movimento del Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane e dal Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica, con il patrocinio del Comune di Pescara. Il festival non sarà solo un itinerario goloso ma anche una manifestazione in cui la tradizione dolciaria si mescola con percorsi artistici e letterari, suggestioni legate al cinema e al teatro e allettanti connubi tra cucina e cultura territoriale.