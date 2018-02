Premio carriera a Saverio Santamaita

(ANSA) - PESCARA, 27 FEB - La Società italiana di Pedagogia (Siped) ha attribuito al professor Saverio Santamaita il premio alla carriera quale riconoscimento per la rilevanza delle sue ricerche e pubblicazioni, per l'insieme delle attività didattiche svolte in quasi quarant'anni di servizio e per gli incarichi ricoperti. La cerimonia di conferimento si terrà il 23 marzo alle 14 nella Sala del refettorio, biblioteca della Camera dei Deputati, in via del Seminario 76 a Roma.

Ordinario di Storia della pedagogia dal 2000, dal 1975 Santamaita ha insegnato all'università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara ricoprendo anche gli incarichi di membro del CdA, del Nucleo di valutazione, direttore dell'Istituto di Pedagogia e Psicologia, direttore del diploma universitario in Servizi sociali, direttore della Ssis - Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario Raffaele Laporta. Ha al suo attivo 65 tra articoli, saggi e pubblicazioni, e 15 libri È fuori ruolo dal 1 novembre 2017.