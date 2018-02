P.Civile,nevicate su costa anche di sera

(ANSA) - L'AQUILA, 26 FEB - Sull'Abruzzo sono in atto nevicate su tutta la regione, fin sulla costa, da deboli a moderare, persistenti. Si stimano spessori di 5-10cm sotto i 200-300m e di 15-30 cm a quote superiori, con accumuli anche maggiori sui versanti settentrionali dei rilievi (70cm ad Isola del Gran Sasso). Le precipitazioni, secondo il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, si manterranno con tali caratteristiche almeno fino al primo pomeriggio di oggi, ma in veloce attenuazione e si esauriranno rapidamente sui settori occidentali a pomeriggio inoltrato. Deboli nevicate, a carattere residuo, persisteranno sui settori adriatici anche la sera.

Spessori nevosi stimati nelle 24h di lunedì: 10-20 cm su gran parte del territorio; 30-40 cm sulle zone interne ed i versanti esposti a nord, con spessori anche più elevati attesi sulle zone montane. In serata netto e deciso calo delle temperature con valori di circa -5C sulla costa, -10C sulla fascia collinare, e - 15C sulle località dell'interno.