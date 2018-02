Maltempo: Tua, situazione trasporti alle 9

(ANSA) - PESCARA, 26 FEB - Ecco la situazione dei trasporti da parte dei servizi Gomma Tua alle 9 di questa mattina. Segue aggiornamento: ZONA AVEZZANO Servizi autostradali per Roma, L'Aquila e Pescara in corso ma con ritardi a causa della difficoltosa circolazione autostradale. Servizi per Pescasseroli fermi in prima mattinata per l'intensificazione della neve. Servizi per Tagliacozzo fermi. Per Carsoli si effettua il collegamento autostradale. Da Villavallelonga e da Lecce nei Marsi sono partite le prime corse per Roma e Avezzano. Avezzano-L'Aquila via montagna, sono state effettuate le prime 2 corse, con ritardi. Tiburtina impraticabile. Ad Avezzano attualmente ci sono oltre 25 centimetri di neve.

ZONA L'AQUILA Transitabilità autostradale rallentata ma al momento attiva.

Non è stato effettuato il servizio da Castelvecchio Calvisio, Lucoli, Scoppito, Cagnano, OPI di Fagnano Alto e Bominaco a causa di un consistente accumulo di neve e ghiaccio.

Tutte le altre località, seppure con tempi di percorrenza più lunghi, sono servite (Castel del Monte, Rocca di Mezzo, Navelli, Capestrano, Tornimparte, Sella di Corno, Cesaproba, Ville di Fano, Amatrice, Capitignano e Campotosto).

ZONA LANCIANO Effettuate tutte le corse Sevel ad eccezione di Torricella Peligna. Difficoltà di circolazione su molte strade per accumulo di neve. Non è stato possibile effettuare la corsa Lanciano-L'Aquila delle 10.20 ZONA TERAMO Difficoltà di circolazione a causa dell'accumulo di neve sulle strade. Al momento sono transitabili la Teramo-Giulianova e la Teramo-Montorio.

ZONA SULMONA In mattinata assicurate le corse autostradali. Le corse extraurbane sono in circolazione ma con ritardi. Le corse suburbane sono ridotte.