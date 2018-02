Maltempo: Tua-Sangritana, soppressi alcuni treni

(ANSA) - PESCARA, 26 FEB - Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha attivato il 'Piano allerta neve - lieve' che prevede la soppressione, da parte di Rfi stessa, anche di alcuni treni Tua/Sangritana concordati.

Questo l'aggiornamento della Tua alle 12,00: non effettuato il servizio del treno 23916 da Lanciano a Teramo delle ore 11.53 e non verrà effettuato il treno 23921 Teramo-Pescara previsto per le ore 14.17. Non sarà, inoltre, effettuato il treno 23925 da Pescara per Lanciano delle ore 16:19. Per quanto riguarda i servizi ferroviari Tua comunica anche le seguenti soppressioni: treno 23928 da Pescara per Teramo delle ore 14.25; treno 23919 da Teramo per Pescara delle ore 15.47; treno 23936 da Pescara per Teramo delle ore 17.25; treno 23935 da Teramo per Lanciano delle ore 18.47. (ANSA).