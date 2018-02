Maltempo: stop tir,Sevel blocca produzione stanotte e domani

(ANSA) - ATESSA (CHIETI), 26 FEB - La Sevel di Atessa (Chieti) ha deciso la sospensione della produzione del furgone Ducato a causa del mancato arrivo dei materiali conseguente al blocco della circolazione dei mezzi pesanti, per il maltempo, in autostrada e sulle strade della provincia di Chieti. I tir non hanno quindi potuto raggiungere lo stabilimento. La prima sospensione del lavoro ha riguardato il turno pomeridiano di oggi, fino alle 22:15; stop anche per il turno notturno e per il primo di domani, martedì 27. (ANSA).