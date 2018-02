Maltempo: Pescara, chiuso stadio

(ANSA) - PESCARA, 26 FEB - Si prospetta il rinvio per la gara di campionato di serie B, Pescara-Carpi, in calendario per le 20.30 di martedì 27 febbraio allo stadio Adriatico dove questa mattina i teloni che ricoprono il manto erboso erano già ricoperti dalla neve. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, si prepara infatti a firmare l'ordinanza di chiusura anche dello Stadio Adriatico Cornacchia, per le condizioni meteo avverse, dove per domani era prevista la partita con gli emiliani. La neve sta creando problemi anche alla squadra. La società biancazzurra ha comunicato che, a causa delle avverse condizioni meteo e viabilità, e per la presenza di neve sui campi del centro sportivo Poggio degli Ulivi di Marina di Città Sant'Angelo (Pescara) l'allenamento del mattino è stato posticipato al pomeriggio, con inizio fissato per le ore 15.30, presso la struttura al coperto New Dribbling. È stata anche annullata la conferenza stampa pre-partita del tecnico Zdenek Zeman.