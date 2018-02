Maltempo: L'Aquila, Comune attiva numero per segnalazioni

(ANSA) - L'AQUILA, 26 FEB - Il Comune di L'Aquila, dove le scuole rimarranno chiuse anche domani 27 febbraio, rende noto che sono sette i mezzi spartineve e spargisale che sin dalle prime ore della giornata stanno operando per liberare le strade dalla neve che ha iniziato a imbiancare la città attorno alle 4 del mattino.

Al momento, comunque, la circolazione risulta regolare e ai venti operai del settore opere pubbliche già al lavoro nel corso della prima mattinata se ne aggiungeranno altrettanti per limitare al minimo i disagi; contestualmente sono al lavoro anche sette mezzi di ditte private convenzionate con il Comune.

Si ricorda alla popolazione che nell'ambito del piano neve sono state individuate delle priorità d'intervento e che, in ogni caso, verrà coperta, gradualmente, la rete stradale con priorità alle arterie principali mentre si ribadisce che il sale da disgelo non agisce con le basse temperature. Attualmente in tutta la regione si registrano valori al di sotto dello zero ed è previsto per la notte un ulteriore abbassamento termico.

Sono sempre in vigore, inoltre, i consigli e le prescrizioni elencate nei giorni scorsi e contenute nel medesimo piano neve.

È operativa la "Sala operativa neve" ed è attivo il numero telefonico 0862645590 per eventuali segnalazioni.(ANSA).